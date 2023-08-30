نشكركم على متابعتكم خبر زوجة أحمد سعد تُعلن الطلاق: “حابة أشكر أحمد جداً على معدنه السيء وربنا ينتقم منك! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 11:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت عارضة الأزياء علياء بسيوني طلاقها من الفنان أحمد سعد، موضحةً أن هذه الخطوة جاءت برغبة منه.

وقالت بسيوني عبر ستوري إنستجرام: “الحمد الله على كل شيء ، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته .. حابة أشكر أحمد جداً على أصله الغير طيب ومعدنه السيئ وحابة أقوله شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير اسرتنا الجميلة اللي انا حقيقي تعبت فيها لوحدي تماماً وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الاسرة دي وعشان المشوار اللي انا ابتديته ومكنتش حابة انه ينتهي . شكراً على توقيتك الجميل وانا قاعدة ببنتي ٣ ايام وانت مش عارف حاجة عشان مشغول الساحل و خروجاته وبعدها شغلك. اكبر شكر على المقلب اللي انا اخدته في العلاقة دي و اللي كنت فاهمة ان ليها قيمة ببني وبضحي و بتنازل عشانها و انت طلعتها والا تسوى . ربنا معايا انا و بناتي في الجاي وينتقم منك ويديلك على اد كل حاجة حصلت” .

وتعتبر علياء الزوجة الرابعة لأحمد سعد، حيث سبق له أن تزوج للمرة الأولى من لبنى بيومي، و الفنانة ريم البارودي، و سمية الخشاب، والآن آخرهن علياء بسيوني.



