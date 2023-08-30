نشكركم على متابعتكم خبر سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية القمر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 11:57 صباحاً - قدم سعادة “جمعة راشد الرميثي”، أوراق اعتماده إلى فخامة رئيس جمهورية القُمر المتحدة “عثمان غزالي”. سفيراً لدولة الإمارات لدى الجمهورية، خلال مراسم عقدت في القصر الرئاسي في العاصمة موروني.

ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. وصاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة “غزالي” سعادة السفير تحياته إلى أصحاب السمو، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين. مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

بدوره، أعرب سعادة “الرميثي” عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات.



