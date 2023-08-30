نشكركم على متابعتكم خبر مركز النقل المتكامل يحث سائقي الشاحنات على تفقد الإطارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 11:57 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

شدد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، خلال حملة توعوية ميدانية تهدف إلى تعزيز الثقافة المرورية بين السائقين. على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات التي تسهم في تحقيق السلامة المرورية وتجنب وقوع الحوادث على الطرق. من بينها فحص إطارات المركبة والصيانة الدورية للمركبات والالتزام بمتطلبات القيادة الآمنة.

وأكد المركز ضرورة فحص الإطارات باستمرار، مشيرا إلى خطورة الحوادث المرورية الناتجة عن انفجار الإطارات. والتي قد تؤدي إلى إصابات بليغة.

وأوضح أن عدة أسباب تؤدي إلى انفجار الإطارات، منها قلة أو زيادة ضغط الهواء داخل الإطار والحمولة الزائدة وقطع مسافات طويلة من دون التوقف للاستراحة. فضلا عن استخدام إطارات مستعملة أو غير ملاءمة لنوع المركبة وحمولتها أو للرحلات الطويلة.

وقام المركز بتوزيع منشورات على السائقين بلغات عدة، تتضمن إجراءات السلامة الواجب اتباعها لضمان السلامة المرورية والحفاظ على صحتهم وسلامتهم. والتي تضمنت بالإضافة إلى الفحص الدوري للشاحنات والتأكد من جودة الإطارات، الفحص الدوري لبطارية الشاحنة ومكيف الهواء وتجهيز حقيبة الإسعافات الأولية. والتأكد من وجود طفاية الحريق بحالة صالحة للاستخدام.

وأشار إلى أهمية التأكد دائماً من صلاحية إضاءة المصابيح الخلفية والأمامية، والإشارات الأمامية والخلفية. وضرورة وجود الملصقات الفسفورية العاكسة في حالة جيدة. موجها نصائح للسائقين بضرورة شرب كمية وافرة من الماء بشكل دوري لتجنب حالات الجفاف المحتمل حدوثها أثناء القيادة.



