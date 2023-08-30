نشكركم على متابعتكم خبر “الإمارات للتعليم المدرسي” تُصدر بياناً حول ما يتم تداوله عن وفاة طالبة بنوبة قلبية بسبب الرسوب في مادة دراسية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بياناً حول وفاة طالبة بنوبة قلبية بسبب الرسوب في مادة دراسية أو إعادة للعام الدراسي.

وبحسب بيان المؤسسة: “تؤكد مؤسسة الإمارات للتعليم بأن ما يتم تداوله عن وفاة طالبة بنوبة قلبية بسبب الرسوب في مادة دراسية أو إعادة للعام الدراسي غير صحيح ولا أصل له في الواقع، ولا يوجد اسم مقيد الطالبة بهذا الإسم في سجلات المدارس التابعة للمؤسسة في دولة الإمارات”.

وأضاف: “عند التأكد من الجهات الرسمية المعنية تبين أيضا بأنه لا توجد حالة وفاة لطالبة بهذا الإسم في دولة الإمارات، حيث أن القصة مفبركة من بعض الحسابات على وسائل التواصل ولا أساس لها من الصحة” .

وشددت على أن: “ما يتم تداوله يمثل مخالفة صريحة لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإتحادي لما يسببه من بلبلة في المجتمع ونشر لأخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة وتهيب المؤسسة بالجميع الرجوع للمصادر الرسمية للأخبار قبل تدالها لها ونشرها”.



