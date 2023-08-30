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بيع شقة في رويال أتلانتس دبي بسعر 12,387 درهماً للقدم المربع

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نشكركم على متابعتكم خبر بيع شقة في رويال أتلانتس دبي بسعر 12,387 درهماً للقدم المربع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

سجلت نخلة جميرا بدبي رقماً قياسياً جديداً بأعلى سعر مبيع للقدم المربع في وحدة عقارية بلغت قيمة القدم المربع فيها 12,387 درهماً، بحسب ما أعلنته “بنتهاوس.ايه اي Penthouse.ae” ، القسم المتخصص بتقديم الخدمات العقارية للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ضمن شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز.

 

وبحسب ما أعلنته الشركة، تم بيع الشقة الدوبلكس المكونة من 3 غرف نوم في منتجع رويال أتلانتس مقابل 44 مليون درهم. وقد اشتراها مستثمر روسي يقوم بالاستثمار في سوق العقارات الإماراتي لأول مرة.



            

الدكتورة عارفة لطفي


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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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