نشكركم على متابعتكم خبر بيع شقة في رويال أتلانتس دبي بسعر 12,387 درهماً للقدم المربع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

سجلت نخلة جميرا بدبي رقماً قياسياً جديداً بأعلى سعر مبيع للقدم المربع في وحدة عقارية بلغت قيمة القدم المربع فيها 12,387 درهماً، بحسب ما أعلنته “بنتهاوس.ايه اي Penthouse.ae” ، القسم المتخصص بتقديم الخدمات العقارية للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ضمن شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز.

وبحسب ما أعلنته الشركة، تم بيع الشقة الدوبلكس المكونة من 3 غرف نوم في منتجع رويال أتلانتس مقابل 44 مليون درهم. وقد اشتراها مستثمر روسي يقوم بالاستثمار في سوق العقارات الإماراتي لأول مرة.



