نشكركم على متابعتكم خبر وصول طائرة إماراتية تحمل مساعدات إنسانية إلى أمدجراس التشادية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 06:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

وصلت طائرة مساعدات إماراتية إلى مدينة أمدجراس في تشاد تحمل مساعدات إنسانية متنوعة للمجتمع المحلي حيث كان في استقبالها الفريق الإنساني الاماراتي في تشاد.

ويتكون الفريق الانساني من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وبالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية في تشاد.

وقال محمد خميس آل علي ممثل مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ” تأتي شحنة المساعدات هذة ضمن سلسلة الشحنات التي وصلت الى مدينة أمدجراس التشادية وذلك بعد الزيارات الميدانية التي قام بها الفريق الإنساني إلى قرى أمدجراس وتلمس احتياجات الأهالي والسعي إلى توفير هذه الاحتياجات في أقرب وقت ممكن.

ويواصل الفريق تقديم كافة أشكال الدعم للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم تجسيدا لدور الإمارات الريادي في مجالات العمل الخيري والإنساني.

ويقوم مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في تشاد بالعمل الميداني والزيارات للقرى في امدجراس وذلك لتوفير احتياجات للمجتمع المحلي واللاجئين السودانيين والعمل على توزيع المساعدات الغذائية وكذلك الرصد الميداني للاحتياجات الأساسية.



