نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع غداً في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 06:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:12 والمد الثاني عند الساعة 01:11 والجزر الأول عند الساعة 19:01 والجزر الثاني عند الساعة 08:08.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:00 والمد الثاني عند الساعة 21:55 والجزر الأول عند 16:07 والجزر الثاني عند الساعة 04:10.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 31 80 30

دبي 41 32 75 25

الشارقة 43 28 75 25

عجمان 42 31 75 25

أم القيوين 44 29 80 25

رأس الخيمة 41 30 80 25

الفجيرة 34 28 80 50

العـين 43 32 70 20

ليوا 46 30 80 30

الرويس 42 29 85 30

السلع 43 28 90 30

دلـمـا 41 30 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 37 30 85 45

أبو موسى 38 31 80 45.



