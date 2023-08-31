نشكركم على متابعتكم خبر قرقاش يكشف سر الأرقام القياسية في تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 06:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن الرقم القياسي الذي حققته الإمارات في تجارتها الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من هذا العام يؤكد صواب النهج وقوة العلاقات الدولية.

وكتب عبر تغريدة له على “تويتر”:”عندما تكون الرؤية طموحة والسياسات رشيدة والبيئة مشجعة للازدهار والاستقرار تتوالى الإنجازات والنجاحات”.

وأضاف: “الرقم القياسي الذي حققته الإمارات في تجارتها الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من هذا العام يؤكد صواب النهج وقوة العلاقات الدولية”.

وتابع:” ويبقى طموحنا بلا سقف والمستقبل أكثر إشراقاً.



