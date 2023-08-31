نشكركم على متابعتكم خبر بلدية دبي تُطلق خدمة جديدة لإطلاع المُلاك على بيانات أراضيهم عبر موقعها الرسمي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 10:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أطلقت “بلدية دبي” خدمة إطلاع المُلاك على بيانات أراضيهم عبر بوابتها الرقمية، التي تتيح الخدمة الجديدة للمتعاملين سهولة الوصول إلى بيانات الأراضي الخاصة بهم، ورخص البناء وشهادات الإنجاز مع إمكانية تحميلها برفقة بيانات الخرائط في مكانٍ واحدٍ، وذلك ضمن جهود بلدية دبي لتقديم الخدمات الرقمية المتكاملة والرائدة التي تعزز من تجربة المتعاملين وتسهل عليهم عملية التقديم على خدماتها بسرعةٍ وبأسلوبٍ منظم.

وبحسب “وام”، قال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: “تعدّ خدمة إطلاع المُلاك على بيانات أراضيهم أحد مساعي بلدية دبي الرامية إلى تصميم وتطوير خدمات رقمية مبتكرة، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بخدماتها وتسهيلها أمام المتعاملين، وذلك بما يتماشى مع توجهات إمارة دبي في مجال التحوّل إلى بيئة رقمية شاملة ورائدة بامتياز في مجال توفير الخدمات الحكومية الرائدة، استناداً إلى مبدأ الاستباقية والسرعة والكفاءة في تقديم الخدمات التي توفر لهم أفضل تجربة مستخدم بما يلبي احتياجاتهم مباشرةً وتحقق لهم الرضا والسعادة، وتسهّل عليهم أعمالهم وحياتهم اليومية”.

من جهتها أشارت المهندسة مريم عبيد المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، إلى أن الخدمة الجديدة ستوفر للمُلاك سهولة الوصول والاطلاع على بيانات أراضيهم وأملاكهم ومعرفة تفاصيل وحالة كل منها من خلال واجهة المتعامل في بوابة بلدية دبي الرقمية موضحة أن الخدمة تهدف إلى توفير تجربة مستخدم رقمية سلسة وسريعة وشاملة بما يخص الأراضي والمباني تَخدُم المتعاملين من الأفراد والشركات بالأسلوب الأمثل الذي يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وبأقل وقتٍ وجهد.

و يمكن للمتعاملين الاستفادة من الخدمة الجديدة من خلال بوابة بلدية دبي الرقمية، عبر الرابط التالي:

https://hub.dm.gov.ae/openid/login?usertype=dm_external&locale=en

و يقود الرابط إلى لوحة التحكم الخاصة بالمتعامل، الذي يطلب التسجيل عبر الهوية الرقمية، لتظهر بعده البيانات وملخص طلب الخدمة وحالة كل منها.

و يمكن للمتعامل من خلال الضغط على خيار قطعة أرض استعراض رقمها واسم المنطقة، ونوع الحيازة وتاريخ إصدار مخطط الموقع مع إمكانية تنزيل المخططات، إضافةً إلى استعراض تفاصيل ترخيص البناء الذي يوفر تاريخ الترخيص ونوعه ورقمه ورقم قطعة الأرض ونوع المبنى مع إمكانية تنزيل البيانات.. فيما يتيح خيار شهادة إنجاز المبنى التعرف على نوع الشهادة وتاريخ إصدارها ورقمها ورقم الطلب.



