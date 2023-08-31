نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس قيرغيزستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 01:52 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة حفظه الله. برقية تهنئة إلى فخامة “صادر جباروف” رئيس جمهورية قيرغيزستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. و سمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس “صادر جباروف”.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”. برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي “عاقلبيك جباروف”، رئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان.



