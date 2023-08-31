الطقس المتوقع في الدولة خلال الأيام المقبلة

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 02:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الخميس صحواً إلى غائم جزئي. مع سحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً.

وأشار إلى أن الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. موضحاً أنها تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون طقس الجمعة رطباً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية. تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً. صحو إلى غائم جزئي وقد تتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً – انخفاض في درجات الحرارة.

أما الرياح، فتكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي في بحر عمان.

وبالنسبة لطقس السبت، فيكون رطباً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية. تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً. صحو إلى غائم جزئي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي في بحر عمان.

أما الطقس المتوقع ليوم الأحد، فيكون رطباً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية. تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً. صحو إلى غائم جزئي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار – ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس المتوقع يوم الاثنين رطباً مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية. تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً. صحو إلى غائم جزئي خاصةً شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



