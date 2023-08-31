محمد بن راشد يُعين هاجر الذهلي أميناً عاماً لمجلس التعليم والموارد البشرية

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، قراراً بتعيين هاجر أحمد محمد الذهلي أميناً عاماً لمجلس التعليم والموارد البشرية.

وبحسب “البيان”، شغلت الذهلي منصب نائب الأمين العام لمجلس التعليم والموارد البشرية، ومنصب مدير إدارة المشاريع وشؤون المجلس، بالإضافة إلى القيام بأعمال إدارة السياسات والبحوث، كما تولت سابقاً مهام مدير مكتب الشؤون الاستراتيجية في مكتب أبوظبي الإعلامي، وإدارة الاتصال الحكومي والسياسات والبحوث في نفس الجهة، بالإضافة إلى خبرتها السابقة بإدارة الأداء الحكومي في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وهي حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة.



