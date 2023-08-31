نشكركم على متابعتكم خبر 28 فلساً زيادة بأسعار البنزين في الإمارات لشهر سبتمبر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 06:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

رفعت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات، أسعار البنزين خلال شهر سبتمبر القادم. بمقدار يتراوح بين 28 و29 فلساً في البنزين ، و45 فلساً لكل لتر ديزل مقارنة بأسعار شهر أغسطس 2023 .

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من غد الجمعة أول سبتمبر 2023. حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وارتفع سعر لتر البنزين السوبر 98 بمقدار 28 فلساً من 3.14 دراهم في أغسطس، إلى 3.42 دراهم في سبتمبر. كما ارتفع لتر البنزين خصوصي 95 بمقدار 29 فلساً من 3.02 دراهم في أغسطس إلى 3.31 درهم في سبتمبر.

كما ارتفع سعر لتر بنزين “إي بلس” 91 بمقدار 28 فلساً من 2.95 درهم في أغسطس إلى 3.23 دراهم في سبتمبر. وسعر لتر الديزل بمقدار 45 فلساً لكل لتر من 2.95 درهم في أغسطس إلى 3.40 دراهم في سبتمبر.



