نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يمنح سفير التشيك وسام الاستقلال من الطبقة الأولى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 06:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، سعادة ييري سلافيك سفير جمهورية التشيك، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات.

وقلّدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي خلال لقاء جرى اليوم سعادة السفير وسام الاستقلال من الطبقة الأولى ..مؤكدة حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع جمهورية التشيك في جميع المجالات.. وثمّنت الدور الذي قام به سعادته في توطيد علاقات البلدين ودفع تعاونهما الثنائي قدماً خلال سنوات عمله في الدولة.

من جانبه أعرب سعادة ييري سلافيك عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لمنحه الوسام مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته علاقات البلدين.. وتقدم بالشكر إلى جميع الجهات لما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في الدولة.



