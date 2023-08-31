جواهر القاسمي تصدر قرارين بتعيين نائب لرئيس “الشارقة لرياضة المرأة” و ترقية مدير تنفيذي لـ” مركز الجواهر “

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، قراراً بشأن تعيين سعادة حنان المحمود نائباً لرئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ، كما أصدرت سموها قراراً بشأن ترقية وفاء تيمور إلى منصب مدير تنفيذي لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وذلك اعتباراً من 1 سبتمبر 2023.

وبحسب “وام”، تتميز مسيرة حنان المحمود المهنية والممتدة لـ 18 عاماً بسجل حافل من الأدوار القيادية والمبادرات التي ارتقت بالرياضة النسائية خاصةً وتنمية المجتمع عموماً ، حيث شغلت عام 2016 ، لمدة أربع سنوات منصب عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، وترأست لجنة الاستثمار ، وساهمت في وضع الاستراتيجيات التي تدعم تطوير الرياضة في الإمارة ، وتم اختيارها عضواً في اللجنة العليا المنظمة للنسخة السادسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2020 بعد أن كانت عضوًا ثم رئيسا للجنة التسويق والفعاليات فيها في نسختين سابقتين.

وخلال الفترة من 2017 إلى 2022 شغلت منصب عضو في مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، تبعها تعيينها عضواً في مجلس أمناء جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي، وتم تعيينها عضواً في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية للدولة في أغسطس الجاري، وتتولى حنان المحمود منصب عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة و المبتكرين منذ عام 2021.

وامتداداً للمسيرة الناجحة لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، يأتي قرار قرينة حاكم الشارقة بترقية وفاء تيمور استناداً إلى مسيرتها المهنية الممتدة لأكثر من 16 عاماً حيث بدأت حياتها المهنية كمحللة أعمال في شركة طيران الإمارات، وأظهرت براعة استثنائية في إدارة المشاريع وبناء العلاقات مع العملاء والموردين ثم قدمت مساهمات عدة لمركز دبي التجاري العالمي بصفتها محللة أعمال أولى.

وشغلت تيمور منصب مدير الجودة الشاملة في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات ، حيث تسلَّمت قيادة مبادرات الصحة والسلامة وعملت على تطوير وحدة خدمة العملاء، وأجرت تقييمات إدارية شاملة رفعت من أداء المركز بشكل عام ، وتقديراً لأدائها المتميز تمت ترقية تيمور إلى منصب نائب المدير التنفيذي والذي عملت فيه على مدار السنوات الخمس الماضية.



