نشكركم على متابعتكم خبر تعرف على موعد هبوط سلطان النيادي إلى الأرض وكيفية متابعة البث المباشر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 10:51 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

يستعد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي للعودة إلى الأرض، بعد قضاء 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، وسط حالة من الترقب لمتابعة هذه اللحظة التاريخية، التي ستتم على مدار يومي 2 و3 سبتمبر.

جدول التغطية الحية

2 سبتمبر: انفصال المركبة عن محطة الفضاء الدولية

تبدأ التغطية الحية في تمام الساعة 3 مساءً بتوقيت دولة الإمارات، في حين لن تبدأ عملية انفصال المركبة قبل الساعة 5:05 مساءً.

3 سبتمبر: العودة إلى الأرض

تبدأ التغطية الحية في تمام الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات، ومن المقرر ألا تبدأ عملية الهبوط قبل الساعة 8:58 صباحًا.

شارك سلطان النيادي، خلال هذه المهمة التي امتدت لـ 6 أشهر، في أكثر من 200 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، وجامعات إماراتية، وتنوعت هذه التجارب بين مجالات مختلفة، مثل زراعة النباتات، والعلوم الإنسانية، وتقنيات استكشاف الفضاء، وسلوكيات السوائل، وعلم المواد، وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية المميزة، التي ستفيد المجتمع العلمي العالمي، والباحثين، والطلاب داخل دولة الإمارات وحول العالم. شملت مهمة سلطان جانب مجتمعي أيضًا، تبلور في سلسلة “لقاء من الفضاء”، والتي جذبت أكثر من 10 آلاف شخص ما بين طلاب ومحبي للفضاء من جميع أنحاء الإمارات، وتنوعت هذه السلسلة ما بين اتصالات مرئية واتصالات لاسلكية.

يذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي تتم إدارته من قِبل مركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الذي يهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



