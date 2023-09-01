نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الفجيرة يعزي سلطان عمان في وفاة رحمة بنت حمود البوسعيدية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة السيدة رحمة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية.

وبحسب “وام”، كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، برقية تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.



