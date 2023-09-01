نشكركم على متابعتكم خبر معرض عجمان للطوابع والعملات ينطلق 6 سبتمبر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 02:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

تنظم دائرة التنمية السياحية في عجمان النسخة الثالثة من معرض عجمان للطوابع والعملات 2023 الذي سيقام في السوق الصيني بعجمان خلال الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر الجاري، برعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة.

وبحسب “وام”، يتيح المعرض الذي يشهد مشاركة عدد كبير من التجار والعارضين وهواة جمع العملات والطوابع من خارج الدولة وداخلها، الفرصة للعارضين لعروض مقتنياتهم النادرة من العملات والطوابع البريدية المتميزة التي تروي تاريخ إمارة عجمان والمنطقة على امتداد العقود الماضية.

ويتميز المعرض ببرنامجه الحافل الذي يضم العديد من ورش العمل والمحاضرات إضافة إلى مزاد خاص بالطوابع والعملات، ويشهد الحدث كذلك اختيار أفضل المقتنيات المعروضة من جانب لجنة تحكيم خاصة.

وبالتزامن مع المعرض، تقام مسابقة تصميم أجمل بطاقة بريدية خاصة بمعالم إمارة عجمان، حيث يقوم المشاركون بتصميم بطاقات بريدية تعبّر عن أبرز معالم الإمارة للفوز بجوائز قيّمة، وآخر موعد لتلقي المشاركات هو 8 سبتمبر 2023، وسيتم الاعلان عن الفائزين في 10 سبتمبر 2023.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، إن الدورة الثالثة من معرض عجمان للطوابع والعملات توفر للزوار والهواة فرصة الاطلاع على مجموعات نادرة من العملات والطوابع البريدية التي تشكل جزءا من تاريخ إمارة عجمان ودولة الإمارات.

وأوضح أن المعرض يأتي في إطار حرص دائرة التنمية السياحية على حماية التراث الوطني والحفاظ على الهوية التراثية الإماراتية، وترسيخ مكانة إمارة عجمان في تنظيم واستضافة المعارض البارزة التي تحظى بإقبال جماهيري كبير من داخل الدولة وخارجها على مدار العام.

وسيفتح المعرض أبوابه يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، ولمدة خمسة أيام ما عدا الجمعة حيث يفتح من الساعة 4 عصراً وحتى العاشرة مساء



