نشكركم على متابعتكم خبر اليوم أول أيام فصل الخريف مناخياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 سبتمبر 2023 09:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، أن اليوم الموافق للأول من سبتمبر، هو أول أيام فصل الخريف مناخياً في النصف الشمالي من الأرض.

وأضاف الجزوان أن فصل الخريف سيستمر منذ اليوم حتى نهاية نوفمبر.

وبحسب “البيان”، قال: “في المنطقة لدينا تنخفض فيه درجات الحرارة تدريجيا لتكون درجات الحرارة الدنيا دون 20 درجة مئوية في المرتفعات ابتداءً من منتصف سبتمبر، وفي المناطق البرية ابتداء من منتصف أكتوبر”.

وتابع: “وترتفع الرطوبة ويتشكل الضباب والندى صباحا، وتتوافد السحب من الجهة الشمالية ابتداءامن منتصف أكتوبر، وترتفع فرصة هطول الأمطار ابتداء من نوفمبر”.



