نشكركم على متابعتكم خبر مجموعة أدنيك تطلق خدمات رحلات الطيران العارض لأوروبا وآسيا الوسطى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 سبتمبر 2023 09:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت مجموعة “أدنيك” عن طرح خدمات رحلات الطيران العارض من خلال ذراعها السياحية الترفيهية شركة “سياحة 365″، في خطوة تسهم في تعزيز الخيارات المتاحة للسياح الدوليين القادمين من مختلف الوجهات والتي تنسجم مع عروض الضيافة التي تقدمها دولة الإمارات، ويدعم حضورها وسمعتها كوجهة عالمية رائدة.

وبحسب “وام”، من المتوقع، أن يسهم طرح خدمات الطيران العارض والمتوفرة عبر أوروبا وآسيا الوسطى، في استقطاب المزيد من الزوار إلى الدولة، إلى جانب تعزيز مكانة مجموعة أدنيك كمؤثر رئيسي في قطاع السياحة بالمنطقة، علماً بأن تلك الخدمات ستضاعف من تأثير عروض الضيافة التي تقدمها المجموعة في إطار جهودها لدعم النمو الاقتصادي لقطاع السفر بالدولة، وذلك في ظل التوقعات بأن تبلغ نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 10 في المائة للدولة في العام 2023.

ويأتي إطلاق شركة “سياحة 365” لخدمات الطيران العارض اعتباراً من شهر أغسطس 2023 لتوفير الرحلات الجوية القادمة من الأسواق الدولية ذات الطلب العالي وغير التجارية لمئات الآلاف من المسافرين، بما في ذلك أوزبكستان، وقرغيزستان، وكازاخستان، وأذربيجان، وبيلاروسيا، وطاجيكستان، والتي يمكن الاستفادة منها عبر منظمي الرحلات السياحية، ومن بينهم “إيزي بوكينج Easy Booking” المتاحة في آسيا الوسطى.

وبدءاً من أكتوبر المقبل، سيستفيد السوق الألماني من خدمات الطيران العارض الأسبوعية التي ستنطلق من مطارات لايبزيغ ونورمبرغ وكولونيا إلى إمارة أبوظبي، والتي يمكن طلب الحجز عليها من خلال “كابيتال للعطلات” التابعة لشركة “سياحة 365″، كما سيدعم الطيران العارض شبكة رحلات الطيران التجاري المباشرة المتاحة حالياً.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: “إن إطلاق شركة “سياحة 365″ لخدمات الطيران العارض يتماشى مع استراتيجية مجموعة أدنيك الهادفة إلى تقديم عروض جديدة تعزز من قدرة ومساهمة القطاع السياحي في الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات، كما تحرص الشركة على تنويع خدماتها من أجل الحفاظ على نموها المتواصل وترسيخ قدرتها على استقطاب المزيد من السياح من مختلف الأسواق العالمية وزيادة نطاق تواجدها على نطاق واسع دولياً”.

وأضاف الظاهري: “ستواصل مجموعة أدنيك العمل على بناء الشراكات الفاعلة من خلال التعاون مع مختلف منظمي الرحلات بهدف لعب دوري ريادي في استقطاب المزيد من الزوار إلى إمارة أبوظبي بهدف استكشافها، والاستمتاع بالتجارب السياحية الاستثنائية التي توفرها”.

من جانبها، أكدت رولا جوني، الرئيس التنفيذي لشركة “سياحة 365” أن الخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة تعزز من مستوى قطاع الضيافة في الدولة، مشيرة إلى أن خدمات الطيران العارض “الشارتر”، ستتكامل مع الباقات السياحية التي تقدمها الشركة لجذب المزيد من الزوار لأبوظبي. كما سيسهم في تحقيق أهداف ومساعي الشركة تحت مظلة مجموعة أدنيك لزيادة مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني”.

وأضاف أن الشركة تواصل جهودها لتقديم المزيد من العروض النموذجية للضيافة في دولة الإمارات، كما تحرص على أن تتماشى خدماتها الجديدة كافة مع تطلعات مجموعة أدنيك الهادفة إلى صقل المشهد السياحي في الدولة عبر تقديم تجارب سفر متميزة، لافتة إلى أن مجموعة أدنيك تعمل مع “سياحة 365” على إنشاء منصة لتعزيز مكانة أبوظبي في القطاع السياحي وزيادة قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.



