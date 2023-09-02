نشكركم على متابعتكم خبر “ACUBE” تُطلق أول مشروع عقاري لها في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 سبتمبر 2023 02:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلقت شركة أكيوب “ACUBE” للتطوير العقاري، أول مشروع لها في دبي، وهو مشروع إنشاء البرج السكني الفاخر المكون من 17 طابقاً “أدارا ستار” في منطقة أرجان على المسار الصحيح، وسيجهز للتسليم بحلول الربع الأول من عام 2025.

وبحسب وكالات ، سيتألف البرج من 113 وحدة فاخرة مفروشة بالكامل لشقق مكونة من غرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم، إلى جانب مساحات مخصصة لمتاجر البيع بالتجزئة.



