الإمارات تعيد تأهيل وصيانة عدد من المدارس في تشاد

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 سبتمبر 2023 02:49 مساءً - تقوم دولة الإمارات بمشروع إعادة تأهيل وصيانة عدد في المدارس في مدينة أمدراجس التشادية. ضمن جهودها الإنسانية في جمهورية تشاد بمتابعة مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في تشاد والفريق الإنساني الإماراتي.

وتواصل الإمارات دورها الريادي في العمل الإنساني من خلال مشروع إعادة تأهيل المدارس وتحسين بيئة التعليم في أمدجراس. بتوفير بيئة ملائمة للطلاب لنهل العلم والمعرفة.

وقام الفريق الإنساني، بجهود كبيرة من خلال الزيارات الميدانية لرصد احتياجات المدارس قبل عملية إعادة التأهيل والالتقاء بالمسؤولين التشاديين في أمدجراس. والاستماع منهم وبشرح مفصل عن الاحتياجات الأساسية وذلك لتوفيرها بأفضل المقاييس والمعايير.

وزار الفريق الإنساني الإماراتي، ثلاث مدارس لتفقد أعمال إعادة التأهيل التي بدأت مؤخرا، وذلك بالتنسيق والمتابعة مع مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية.

ويتكون الفريق المتواجد في تشاد، من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية. ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومكتب تنسيق المساعدات الإماراتية.



