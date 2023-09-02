نشكركم على متابعتكم خبر إجلاء 34 مواطناً إماراتياً من ولاية فلوريدا الأمريكية والمدن المجاورة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 سبتمبر 2023 05:49 مساءً - متابعة- بتول ضوا

قامت سفارة دولة الإمارات في واشنطن بالتنسيق مع ممثلي جهات الابتعاث الرسمية للدولة في الولايات المتحدة الأمريكية، بإجلاء 34 مواطناً إماراتياً من المقيمين في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى وجهات آمنة مع وصول إعصار «إداليا» إلى شاطئ الساحل الغربي لولاية فلوريدا.

وقال يوسف مانع العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية إنه وتجسيداً لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت السفارة في واشنطن كافة الإجراءات اللازمة لإجلاء مواطنيها من ولاية فلوريدا؛ حيث تم إجلاء عدد 16 مواطناً إلى مدينة ميامي و18 مواطناً إلى مدينة أتلانتا.

وحثت سفارة الدولة، المواطنين المقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المتأثرة بالإعصار، والالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية؛ كما أفادت بضرورة الإبلاغ والتواصل مع وزارة الخارجية في دولة الإمارات في الحالات الطارئة من خلال الرقم 0097180024 إضافة إلى التسجيل في خدمة «تواجدي».



