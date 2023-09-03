نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع غداً في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 3 سبتمبر 2023 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 – 25، تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:40، والمد الثاني عند الساعة 03:39، والجزر الأول عند الساعة 09:12، والجزر الثاني عند الساعة 21:27.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:44، والمد الثاني عند الساعة 00:43، والجزر الأول عند 18:15، والجزر الثاني عند الساعة 06:18.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 30 90 30

دبي 42 32 90 30

الشارقة 42 30 90 25

عجمان 41 31 90 30

أم القيوين 42 30 80 35

رأس الخيمة 41 30 85 25

الفجيرة 31 28 85 60

العـين 43 31 55 15

ليوا 43 27 90 30

الرويس 38 28 90 45

السلع 40 28 85 40

دلـمـا 37 32 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 38 33 85 40

أبو موسى 38 33 80 40.



