نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتوّج بلقب “مونديال” القدرة للشباب والناشئين بفرنسا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 3 سبتمبر 2023 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أضاف منتخب الإمارات إنجازاً جديداً للرياضة الإماراتية بعد فوزه يوم أمس السبت بلقب “مونديال” الشباب والناشئين للقدرة، والذي أقيم بميادين كاستيلسجرات الفرنسية، ليواصل المنتخب ريادته في عالم سباقات القدرة، بالحفاظ على اللقب للمرة الرابعة على التوالي.

وبحسب “وام”، حقق منتخب الإمارات اللقب في آخر 3 نسخ من البطولة، في أعوام 2017، و2019، و2021.

وتمكن فرسان الإمارات من تحقيق المركزين الأول والثاني، والتتويج بالميداليتين الذهبية والفضية، بعد التألق الكبير للفارسين راشد أحمد صغير الكتبي، وراشد محمد عتيق المهيري.

وتم تقسيم المسافة الكلية للسباق إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة الأولى 28.6 كم، والثانية 29.2 كم، والثالثة 33.8 كم، والرابعة 28.6 كم.

وشهد السباق مشاركة 70 فارساً وفارسة يمثلون 25 دولة، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وستقام غداً (الأحد) مراسم تتويج الأبطال في قرية القدرة بمنطقة كاستيلسجرات.

كما شارك فرسان الإمارات ميثاء القبسيي، وسيف بالجافلة وخليفة العميمي ضمن المنتخب الذي ترعاه شركة إعمار.

وانتزع بطل السباق راشد أحمد صغير الكتبي المركز الأول على صهوة “إيدي دي مونتريزر”، مسجلاً زمناً وقدره 6:06:57 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 19.65كلم/ساعة.

وحقق زميله راشد محمد عتيق المهيري المركز الثاني والوصافة على صهوة “كاسلبار كادبارا”، وسجل زمناً وقدره 6:08:25 ساعة، ونالت البحرين المركز الثالث عن طريق عيسى حمد العنزي على صهوة “إرمين دارتجنان”، مسجلاً زمناً وقدره 6:14:54 ساعة.

وشهد السباق اللواء الدكتور محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات، والعديد من المسؤولين في الاتحادين الدولي والفرنسي للفروسية.

وجاء فوز فرسان الإمارات بعد منافسة قوية امتدت حتى الأمتار النهائية في المرحلة الأخيرة، والتي بلغت مسافتها 28.6 كيلومتراً.

وتصدر الفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة “كاسلبار كادبارا”، المرحلة الأولي التي بلغت مسافتها 28.6 كيلومتراً، بزمن قدره 1:26:19 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 19.9 كلم/ساعة.

وحلت في المركز الثاني ميثاء القبيسي على صهوة “كاسينو”، فيما جاء الفارس راشد أحمد صغير الكتبي على صهوة “إيدي دي مونتريزر”، في المركز الثاني عشر، ولازم سوء الطالع الفارس سيف بالجافلة الذي خرج من المنافسة لعدم اجتياز جواده “ايليس” بوابة الفحص البيطري.

ونال الفارس راشد محمد عتيق المهيري المركز الثاني بالمرحلة الثانية، والتي بلغت مسافتها 29.2 كيلومتراً، وسجل زمناً وقدره 3:04:19 ساعة، والفارس راشد أحمد صغير الكتبي المركز الخامس، تلاه في المركز السادس الفارس خليفة راشد العميمي، فيما حلت الفارسة ميثاء القبيسي في المركز الثامن.

وصعدت الفارسة ميثاء القبيسي الى الصدارة في المرحلة الثالثة وقبل الأخيرة، والتي بلغت مسافتها 33.8 كيلومتراً، وسجلت 4:59:27 ساعة، وحقق الفارس راشد محمد عتيق المهيري المركز الثاني، والفارس خليفة راشد العميمي المركز الثالث، فيما حل راشد أحمد صغير الكتبي في المركز التاسع.



