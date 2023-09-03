عبدالله بن زايد يستقبل نائبة رئيس وزراء ألبانيا وزيرة الطاقة والبنية التحتية

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 3 سبتمبر 2023 12:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

استقبل سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية معالي “بيلندا بالوكو” نائبة رئيس وزراء ألبانيا وزيرة الطاقة والبنية التحتية.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث علاقة الصداقة وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والتنموية والتبادل المعرفي الحكومي.

واستعرض الجانبان مخرجات زيارة العمل التي قام بها سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” إلى جمهورية ألبانيا شهر أبريل الماضي. ودورها في دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

كما ناقش سموه ومعالي “بيلندا بالوكو” التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا في قطاع الطاقة والمناخ. خاصة مع استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” العام الجاري في مدينة إكسبو دبي. واستعرض الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” بزيارة معالي “بيلندا بالوكو” مؤكدا على أهمية العلاقات الإماراتية الألبانية. وحرص دولة الإمارات على تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة.

من جانبها، أعربت معالي “بيلندا بالوكو” عن تطلع بلادها إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة.



