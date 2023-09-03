نشكركم على متابعتكم خبر خلال النصف الأول.. كهرباء دبي تدشن 7 محطات نقل رئيسية جديدة جهد 132 كيلوفولت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 3 سبتمبر 2023 12:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 7 محطات نقل رئيسية جديدة جهد 132 كيلوفولت خلال النصف الأول من العام الجاري. إضافة إلى كابلات نقل أرضية بطول 36 كيلومتراً لتعزيز ورفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء.

وتطلب تنفيذ وتدشين المشروعات في مناطق الجداف، الحبية الرابعة، الرقة، ميناء جبل علي، مرسى دبي، اليفرة، وجبل علي الثانية، أكثر من 6.8 ملايين ساعة عمل آمنة.

وأوضح معالي “سعيد محمد الطاير”، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن تكلفة محطات النقل الجديدة جهد 132 كيلوفولت بقدرة تحويلية 1050 ميجافولت أمبير. بلغت أكثر من 962 مليون درهم باستخدام أحدث التقنيات الرقمية المعتمدة عالمياً.

وقال معاليه: “نلتزم بتحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. لجعل دبي مدينة عالمية رائدة في النمو والازدهار، وعنواناً للبنى التحتية عالمية المستوى المتطورة والمرنة، والخدمات النوعية المبتكرة المتوافقة مع أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة. بما يلبي متطلبات خطط التنمية الشاملة المستدامة، وأهداف خطة دبي الحضرية 2040”.

وتابع: “نحرص على مواكبة المسار التنموي المتصاعد وزيادة الطلب في دبي، بما يعزز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة في العالم للعيش والعمل والزيارة”.

وأشار إلى أن “القيمة الإجمالية لمشروعات شبكة نقل الكهرباء قيد الإنشاء في الهيئة تزيد عن 4.2 مليارات درهم”.

ولفت إلى أن “اعتماد الهيئة على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الذكية والممارسات المبتكرة في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية. أسهم في تحقيق نسبة 100% في اعتمادية وتوافرية نظام نقل الطاقة في دبي وتحقيق الهيئة أفضل أداء بين المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم”.

من جهته، قال المهندس “حسين لوتاه”، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة: “بلغ العدد الإجمالي لمحطات النقل في مختلف أرجاء دبي. إلى 368 محطة مع نهاية النصف الأول من العام 2023 تنقسم إلى محطات نقل رئيسية جهد 400 كيلوفولت عددها 27 محطة. ومحطات نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت عددها 341 محطة، وهناك 25 محطة جهد 132 كيلوفولت قيد الإنشاء”.



