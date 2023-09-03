نشكركم على متابعتكم خبر شرطة دبي توضح عقوبات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 3 سبتمبر 2023 04:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أوضحت شرطة دبي عبر حساباتها على مواقع التواصل، عقوبات مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء في إمارة دبي.

وأكدت أنه وفقا لأحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات للسائقين المتهورين الذين يعرضون أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر. فإن عقوبات مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء هي 50 ألف درهم غرامة مالية، وحجز المركبة 30 يوماً و23 نقطة مرورية.



