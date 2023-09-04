نشكركم على متابعتكم خبر الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية في تشاد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 08:53 صباحاً - يواصل الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد فى أمدجراس التشادية، بالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية. توزيع الطرود الغذائية على اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في قرية هيريكاي وما جاورها.

ويتكون الفريق المتواجد في تشاد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية. ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومكتب تنسيق المساعدات الإماراتية.

ويسعى الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد في أمدجراس للتخفيف من معاناة اللاجئين السودانيين بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة. بالإضافة إلى المجتمع المحلي من خلال الزيارة الميدانية لعدد من القرى والإطلاع عن قرب لاحتياجاتهم وتوزيع الطرود الغذائية على المحتاجين.



