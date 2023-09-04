نشكركم على متابعتكم خبر سلطان النيادي: إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 08:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صورة له من محطة الفضاء الدولية عبر حسابه في منصة “إكس”.

وعلق النيادي على الصورة: “للفضاء.. لن أقول وداعًا بل إلى اللقاء.. إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد”.

وأضاف: “وقبل العودة، أحمد الله على نعمة الإمارات التي حولت أحلامنا إلى نجاحات.. وأشكركم على ثقتكم ومحبتكم..

‏دعواتكم لنا بالسلامة.. أشوفكم على خير”.



