نشكركم على متابعتكم خبر سلطان النيادي يعود إلى الأرض على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 08:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

عاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض بعد رحلة ناجحة امتدت 6 أشهر إلى محطة الفضاء الدولية ليسجل بذلك إنجازاً إماراتياً كأطول مهمة عربية في الفضاء.

وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء يوم أمس الأحد عن انفصال المركبة الفضائية دراجون التي تحمل على متنها رائد الفضاء سلطان النيادي وأفراد طاقم Crew-6 بنجاح عن محطة الفضاء الدولية.



