نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: ولدي سلطان النيادي.. الحمد لله على عودتك سالماً إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

ثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ما قام بإنجازه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

وقال سموه: “أن ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالماً إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء. صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازاً إماراتياً تاريخياً وساهمتم في خدمة العلم والبشرية. بكم جميعاً طموحاتنا في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة، العلم سلاحنا، وجهد أبنائنا ذخرنا، والتوفيق من الله”.



