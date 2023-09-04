نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد: بطموح زايد.. انتقلنا من الصحراء إلى الفضاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمناسبة عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء:

“أنه بطموح زايد، انتقلنا من الصحراء إلى الفضاء … اليوم مع عودة سلطان النيادي بعد إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب نتوج مرحلة مهمة في مسيرة شعب لا يعرف المستحيل … ومن اليوم، نستعد لمهام أخرى في مسيرتنا لمعانقة النجوم لتواصل الإمارات بث الأمل بمستقبل أفضل في نفوس كل العرب. فخورون بسلطان وبهذه البصمة الإماراتية في قطاع الفضاء عبر 200 تجربة علمية أجراها سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية”.



