نشكركم على متابعتكم خبر أحمد بن محمد: نحمد اللّٰه على سلامة ابن الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام بمناسبة عودة سلطان النيادي إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء:

“نحمدلله على سلامة ابن الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي الذي دخل التاريخ بإنجاز أطول مهمة فضائية عربية استمرت لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية… سلطان قضى في الفضاء أكثر من 4 آلاف ساعة ونفذ أول مهمة عربية للسير في الفضاء وأجرى أكثر من 200 تجربة علمية. مبروك لقيادتنا وشعبنا هذا الإنجاز لتصبح دولتنا الـ 11 عالمياً في ارسال رواد فضاء في مهمات طويلة الأمد…ومن اليوم، نبدأ رحلة جديدة في مسيرتنا التنموية”.



