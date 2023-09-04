منصور بن زايد: بتوفيق الله الإمارات تواصل تعزيز إسهاماتها في مجال الفضاء

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 11:49 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

هنأ سمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة. شعب الإمارات بعودة “سلطان النيادي” سالماً إلى الأرض، بعد إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وأكد سموه، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أنه بتوفيق الله الإمارات تواصل تعزيز إسهاماتها في مجال الفضاء.

وقال سموه: “نبارك لشعب الإمارات عودة سلطان النيادي سالماً إلى الأرض بعد إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.. نشكر جميع فرق العمل الوطنية والشركاء الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز العلمي التاريخي لخدمة البشرية.. بتوفيق الله الإمارات تواصل تعزيز إسهاماتها في مجال الفضاء”.



