نشكركم على متابعتكم خبر القرية العالمية تحصد جائزة عالمية مرموقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 01:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حصلت القرية العالمية، مجدداً، على الجائزة العالمية المرموقة من “الجمعية الملكية البريطانية للحد من الحوادث”. لإدارتها المتميزة في مجال الصحة والسلامة وامتثالها للمعايير الدولية الخاصة بهما.

وتعنى جائزة “روسبا” الذهبية لسلامة الترفيه التي حصدتها القرية العالمية للعام الثاني على التوالي. بتكريم الجهات المتميزة في إدارة الصحة والسلامة بين الشركات التي تعمل بشكل رئيسي في تقديم خدمات مباشرة للضيوف والزوار.

وتتنافس على هذه الجائزة سنوياً نحو 2000 مؤسسة لنيل أعلى وأعرق وسام يتم منحه لأقدم جائزة معنية بالصحة والسلامة في المملكة المتحدة، وفق”البيان”.

يشار إلى أن القرية العالمية ستفتح أبواب موسمها الثامن والعشرين في الـ 18 من أكتوبر من العام الجاري.



