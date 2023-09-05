نشكركم على متابعتكم خبر رئيس البرلمان العربي يهنئ دولة الإمارات بنجاح مهمة النيادي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 11:56 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

قدم رئيس البرلمان العربي “عادل بن عبدالرحمن العسومي”، تهانيه لدولة الإمارات، بنجاح مهمة رائد الفضاء “سلطان النيادي”.

وقال “العسومي” في بيان له: “ما حققه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وفرق العمل الوطنية يمثل إنجازاً إماراتياً وعربياً، يجب أن يفخر به كل العرب. لاسيما وأنه إنجاز ساهم في خدمة البشرية جمعاء، فضلاً عن أنه يفتح المجال أمام دخول العرب بقوة لعالم الفضاء”.

وأضاف: “يأتي هذا الإنجاز في ظل الرعاية والاهتمام المباشر الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. لريادة وتقدم دولة الإمارات في مجال الفضاء”.

وأردف: “كما يأتي تتويجاً وامتداداً للنجاحات الكثيرة التي حققتها دولة الإمارات في هذا المجال الحيوي خلال السنوات الأخيرة. وخاصة ما يتعلق بحرصها على الاستثمار في هذا المجال، وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة للدخول فيه. والتي أصبحت نموذجاً ملهما للشباب العربي في العمل من أجل مستقبل أفضل للعالم”.

وعاد “النيادي” إلى الأرض بعد مشاركته في نحو 200 تجربة علمية، خلال تواجده على متن محطة الفضاء الدولية. ضمن رحلته التي استمرت ستة أشهر، في أطول مهمة فضاء عربية.



