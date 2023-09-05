نشكركم على متابعتكم خبر “زايد” للأعمال الخيرية.. نهج في العطاء فاض خيره قارات العالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 11:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تحتفي مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، اليوم، بـ “اليوم الدولي للعمل الخيري”، الذي نجحت في جعله ثقافة وسلوك راسخين في جميع مشاريعها وبرامجها الحالية والمستقبلية.

وفي هذا السياق، أكدت المؤسسة على أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، أرسى نهجاً مستداماً للعطاء والعمل الخيري فاض خيره قارات العالم كافة، موضحة أنها توظف إمكاناتها المادية والبشرية لتوسيع مظلة المستفيدين من خدماتها بشكل مستدام.

وتركزت مساعدات المؤسسة في قطاعات متنوعة أبرزها الصحة والتعليم إلى جانب إنشاء المراكز الثقافية والإنسانية والبحث العلمي والمدارس ومعاهد التعليم العام والعالي والمكتبات العامة، إضافة إلى دعم المتضررين من الكوارث والأزمات والحروب حول العالم.



