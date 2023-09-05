عبدالله بن زايد: إنجاز سلطان النيادي مصدر فخر للإمارات وللشباب العربي

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 11:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية على فخر دولة الإمارات بإنجاز رائد الفضاء سلطان النيادي وعودته إلى سطح الأرض سالماً.

وقال سموه: ” تحتفل دولة الإمارات اليوم بعودة رائد الفضاء سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية، ويعد هذا الإنجاز إنجازًا عربيًا فريدًا ومصدر فخر للإمارات وللشباب العربي، ويعكس رؤية القيادة الرشيدة في تحدي المستحيل وفي تطوير القدرات البشرية واستثمار العلم في تحقيق التقدم والتطور في المجالات كافة”.

وأكد سموه: ” أن دولة الإمارات ستواصل دعم البحث العلمي واستكشاف الفضاء، وستستثمر في تطوير مهارات وكفاءات الشباب الإماراتي ليظلوا روادًا في ميدان الفضاء والعلوم، ورحلة سلطان النيادي إلى الفضاء هي مسيرة نجاح جديدة تضاف إلى تراث الإمارات العلمي والتكنولوجي، ونتطلع بشغف إلى المزيد من الإنجازات الكبيرة التي ستحققها دولة الإمارات وشبابها المتميزين”.



