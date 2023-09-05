نشكركم على متابعتكم خبر هيئة البيئة – أبوظبي تُطلق مبادرة غرس الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 04:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي مبادرة “غرس الإمارات” لزراعة أشجار القرم لزوار مؤتمر الأطراف COP28 بالتزامن مع عام الاستدامة، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وبحسب “وام”، تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، ومبادرة القرم – أبوظبي، واستضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

وسيتم من خلالها زراعة أشجار القرم باستخدام أساليب مبتكرة، مثل الزراعة باستخدام الطائرات بدون طيار، وسيتم زراعة ما يقرب من 10 أشجار قرم لكل زائر مشارك بالمؤتمر، وستتم الزراعة خلال الربع الأخير من هذا العام.



