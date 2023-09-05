تعيين فريد المُلّا رئيساً تنفيذياً لمصرف الإمارات الإسلامي

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 05:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

عيّن مصرف الإمارات الإسلامي فريد المُلّا بمنصب الرئيس التنفيذي، خلفاً لصلاح أمين.

وبحسب “البيان”، قال هشام عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي: “يسرنا بالنيابة عن مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، أن نرحب بتعيين فريد المُلّا رئيساً تنفيذياً جديداً لمصرف الإمارات الإسلامي. ونظراً لمسيرته المهنية الحافلة الممتدة على مدار 32 عاماً في القطاع، بما في ذلك منصبه الحالي كرئيس للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الإمارات الإسلامي، وسمعته المرموقة في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإن اختيار فريد المُلّا يعتبر مثالياً لدعم الإمارات الإسلامي خلال المرحلة التالية من النمو”.



