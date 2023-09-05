نشكركم على متابعتكم خبر أحمد بن محمد بن راشد يُقدّم واجب العزاء في وفاة محمد سعيد الفلاسي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 05:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء بوفاة محمد سعيد بن حميدان الفلاسي، خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.



