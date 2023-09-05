نشكركم على متابعتكم خبر عجمان..1.6 مليون مستخدم لحافلات النقل العام خلال النصف الأول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 05:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

وصل عدد مستخدمي حافلات النقل العام في عجمان خلال النصف الأول من العام الجاري، مليونا و611 ألفا و712 مستخدما.

وقالت هيئة النقل في الإمارة، إنها وضعت خطة لتحسين خدمات منظومة النقل. تتضمن زيادة عدد الرحلات على خطوط حافات النقل العام الداخلية والخارجية، لتعزيز التنقل الفعال وتحقيق رؤية مستدامة لهذه المنظومة.

وبلغ عدد الرحلات التي قامت بها الحافلات خلال النصف الأول من العام 120 ألفا و733 رحلة. بزيادة نسبتها 18% عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق المهندس “سامي علي الجلاف”.



