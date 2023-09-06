نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس سنغافورة بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 11:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” فخامة ثارمان شانموجاراتنام بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية سنغافورة. كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة ثارمان شانموجاراتنام







