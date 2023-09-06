نشكركم على متابعتكم خبر “محمّـدين الدار هم حصنه”.. حمدان بن محمد ينشر قصيدته الجديدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 01:56 مساءً - متابعة – نغم حسن
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قصيدة جديدة عبر حسابه في إنستغرام.
وقال سموه في القصيدة:
يقول أبو خالد لأبو راشد عسى عمره دوام
خمسين عامٍ يعزف الابداع وبأحلى نغم
ـ ـ ـ
ويقول ابوراشد لأبو خالد هذا اللي يوم قام
قامت معـاه الأرض والـتاريخ ردّد والنِّعِـم
ـ ـ ـ
ويقول أبو خالد لأبو راشد هذا اللي ما ينام
رجلٍ يخزم المستحيل اللي لغيره ما انخزم
ـ ـ ـ
ويقول ابوراشد لأبو خالد هذا عوق الخصام
إلى نـوى صـرحٍ من الباطـل يـردّه منهــدم
ـ ـ ـ
ويقول أبو خالد لأبو راشد هذا الرجل الهمام
استاذي اللي يصنع الانجاز نفسه من عدَم
ـ ـ ـ
ويقول أبو راشد لأبو خالد أنا والعلم عام
تلميذ زايد منهجي منهجه وبنفس الرتم
ـ ـ ـ
ويقول أبو خالد هذا محمد عدوّ الإنهزام
مكـسّـــر الأرقـام ما خلاّ حـفـظه الله رقـم
ـ ـ ـ
ويقول أبو راشد هذا محمد وقصّاص العظام
بسيف حقٍ لو دخل في المعركه تحسم حسم
ـ ـ ـ
ويقول ابو خالد هذا محمد مجدّد الاهتمام
بْهيبة الدولة وراسم نهضة بلاده رسـم
ـ ـ ـ
ويقول ابو راشد هذا محمد وصمّام النظام
هَـرَم عروبتنا وحنا ما نفرّط في الهَـرَم
ـ ـ ـ
محمّـدين الدار هم حصنه ودرعه والحزام
عَدّد عظـماء الـدول تلقاهم أكـرم وآعـظم