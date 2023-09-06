نشكركم على متابعتكم خبر “محمّـدين الدار هم حصنه”.. حمدان بن محمد ينشر قصيدته الجديدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 01:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قصيدة جديدة عبر حسابه في إنستغرام.

وقال سموه في القصيدة:

يقول أبو خالد لأبو راشد عسى عمره دوام

خمسين عامٍ يعزف الابداع وبأحلى نغم

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ويقول ابوراشد لأبو خالد هذا اللي يوم قام

قامت معـاه الأرض والـتاريخ ردّد والنِّعِـم

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ويقول أبو خالد لأبو راشد هذا اللي ما ينام

رجلٍ يخزم المستحيل اللي لغيره ما انخزم

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ويقول ابوراشد لأبو خالد هذا عوق الخصام

إلى نـوى صـرحٍ من الباطـل يـردّه منهــدم

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ويقول أبو خالد لأبو راشد هذا الرجل الهمام

استاذي اللي يصنع الانجاز نفسه من عدَم

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ويقول أبو راشد لأبو خالد أنا والعلم عام

تلميذ زايد منهجي منهجه وبنفس الرتم

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ويقول أبو خالد هذا محمد عدوّ الإنهزام

مكـسّـــر الأرقـام ما خلاّ حـفـظه الله رقـم

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ويقول أبو راشد هذا محمد وقصّاص العظام

بسيف حقٍ لو دخل في المعركه تحسم حسم

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ويقول ابو خالد هذا محمد مجدّد الاهتمام

بْهيبة الدولة وراسم نهضة بلاده رسـم

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ويقول ابو راشد هذا محمد وصمّام النظام

هَـرَم عروبتنا وحنا ما نفرّط في الهَـرَم

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محمّـدين الدار هم حصنه ودرعه والحزام

عَدّد عظـماء الـدول تلقاهم أكـرم وآعـظم



