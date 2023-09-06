نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك إي سواتيني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 04:56 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى جلالة ملك مملكة إي سواتيني، الملك “مسواتي الثالث”. بمناسبة بذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك “مسواتي الثالث”.

كما أرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى “كليوباس سيفو دلاميني”، رئيس وزراء مملكة إي سواتيني.



