نشكركم على متابعتكم خبر سلطان النيادي: أكتب لكم اليوم من الأرض.. الحمدلله وصلنا بالسلامة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 04:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أن صحته بخير بعد وصولهم بالسلامة للأرض.

وكتب النيادي، عبر حسابه في منصة “إكس”: “أكتب لكم اليوم من الأرض.. أكتب لكم بعد ستة أشهر من البعد في الفضاء.. الحمدلله وصلنا بالسلامة وأبشركم ان صحتنا طيبة.. وأتطلع بكل شوق إلى لقاء الاحبة.. وإلى لقاء قريب بإذن الله في دار زايد.. حيث السماء لم تعد الحدود”.



