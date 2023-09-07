نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد: مستمرون بالعمل لترسيخ مكانة دبي كأحد أكثر مدن العالم أمناً وأماناً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 سبتمبر 2023 09:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على مبادرات ومشاريع شرطة دبي خلال زيارته لنادي الضباط. وقال سموه، “اطلعت على مبادرات ومشاريع شرطة دبي خلال زيارتي لنادي الضباط ونشيد بكافة الجهود التي تبذلها مختلف الفرق الأمنية لضمان أمن وسلامة مجتمعنا … مستمرون بالعمل لترسيخ مكانة دبي كأحد أكثر مدن العالم أمناً وأماناً ونسخر كافة الإمكانيات للارتقاء بجودة الحياة لكل مواطن ومقيم وزائر لدبي”.







