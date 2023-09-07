نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 سبتمبر 2023 05:57 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى الرئيس البرازيلي “لويس إيناسيو لولا دا سيلفا”، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس البرازيلي.



