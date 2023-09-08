نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدعم قطاع الصحة في أوكرانيا بسيارات إسعاف على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 08:49 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

دعمت دولة الإمارات العربية المتحدة، قطاع الصحة في أوكرانيا، بسفينة تحمل 23 سيارة إسعاف، مجهزة بكامل معدات الإسعاف والطوارئ والأمن والسلامة. من أصل 50 سيارة ستقدم ضمن برنامج المساعدات الخارجية لإغاثة الشعب الأوكراني.

وقدمت الإمارات منذ بداية الأزمة، إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين من الأزمة في أوكرانيا، منها تقديم 100 مليون دولار أمريكي إلى المدنيين الأوكرانيين.

كما تم تدشين جسر جوي تضمن إرسال 12 طائرة حتى الآن، تحمل على متنها نحو 714 طناً من الإمدادات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية والطبية.

كما أرسلت الإمارات باخرة تحمل على متنها 250 طناً من الإمدادات الإغاثية إلى بولندا ورومانيا ليتم نقلها بعد ذلك إلى داخل الأراضي الأوكرانية. فضلا عن تسييرها طائرات تحمل إمدادات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في دول الجوار مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا.



